Pankreas kanseri ilacı işe yarıyor! Tümörler kayboldu
Uzmanlar, pankreas kanseri hastalarının bir bölümünde tümörlerin küçülmesini, hatta tamamen kaybolmasını sağlayabilen günlük bir hapın, hastalığın tedavisinde son yılların en önemli gelişmelerinden biri olabileceğini belirtiyor. Ölüm oranı yüksek ve tedavisi oldukça güç olan kanser türüne yönelik bu ilaç, tıp dünyasında büyük heyecan yarattı. Erken aşama tıbbi denemelerde kemoterapiyle birlikte daraxonrasib verilen her 12 hastadan birinde kanser taramalarda tespit edilemez hale geldi. Yakın zamanda vücudun diğer bölgelerine yayılmış ileri evre pankreas kanseri teşhisi konulan 61 katılımcının neredeyse tamamında tümörlerin büyümesi durdu. Ancak doktorlar, ilacın hastalığı ne kadar süre kontrol altında tutabileceğini bilmek için henüz çok erken olduğunu ve bunun kesin bir tedavi olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor.