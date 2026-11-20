ABD'de halihazırda onaylanmış bir KRAS inhibitörü tedavisi olan daraxonrasib, çoğu pankreas kanserinde bulunan ve tümör büyümesini tetikleyen RAS adlı belirli mutasyonlara kilitlenerek bunları devre dışı bırakma prensibiyle çalışıyor. Akciğer ve yumurtalık kanseri dahil olmak üzere onlarca farklı kanser türü de benzer mutasyonlara sahip olabiliyor. Bu durum, ilacın diğer birçok hastaya da yardımcı olabileceği anlamına geliyor. Dr. Godfrey, pankreas kanserinde görmeye başladıkları bu erken başarının diğer kanser türlerine de yayılabileceğini umduğunu dile getirdi. Daha uzun süreli denemelerin ve sonuçların hayati önem taşıdığını vurgulayan Godfrey, "Kanser geri gelebilir ve taramalar hiçbir belirti göstermese bile aradan daha fazla zaman geçmeden kanserden tamamen kurtulduğunuzu kesin olarak bilemezsiniz" dedi.