Sırbistan Meclisinde “Selamünaleyküm” ile başlayan konuşma
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Sırbistan’da Adalet ve Uzlaşma Partisi Genel Başkanı, Boşnak milletvekili Usame Zukorlić, parlamento kürsüsündeki konuşmasına “Selamünaleyküm” diyerek başladı. Zukorlić, meclis başkanlığı seçiminde partisinin destekleyeceği adayı da açıkladı.
Belgrad’daki parlamento oturumunda söz alan Zukorlić, konuşmasında yeni meclis çoğunluğuna yönelik tutumlarına değindi. Çoğunluğu açıklamalarına göre değil, görev süresince atacağı adımlara göre değerlendireceklerini söyledi.
MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN ÖĞRENCİ LİSTESİ’NE DESTEK
Zukorlić, partisinin meclis başkanlığı seçiminde Öğrenci Listesi’nin adayı Aleksandar Cupic’i destekleyeceğini duyurdu. Yeni çoğunluğun izleyeceği yolun belirleyici olacağını vurgulayan Zukorlić, “Yeni çoğunluğu kendi eylemleriyle değerlendireceğiz.” dedi.