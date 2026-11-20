Olay, 16 Kasım akşamı Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi’nde yaşandı. Bir hukuk bürosunda çalışan kişi, eşi ve çocuğuyla aracının yanında bekledikten sonra otomobile binerek ayrıldı. Evine hırsız girebileceğinden endişe ettiği için yanında taşıdığı altın ve paraların bulunduğu çantayı ise kaldırımda unuttu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bir süre sonra kaldırımdan geçen iki kişiden biri çantayı fark etti. İçine baktıktan sonra çantayı alarak bölgeden uzaklaştı. Sahibinin şikâyeti üzerine çalışma başlatan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek çantayı alan kişinin M.M. (20) olduğunu belirledi.

Şüpheli, para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantayla birlikte evinde yakalandı.

PARA VE ZİYNET EŞYALARI EKSİKSİZ ÇIKTI

Çantada 20 bin lira, 5 bin dolar, 500 avro ile bileklik ve kolyelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda altın bulundu. Toplam değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olarak hesaplanan para ve ziynet eşyalarının tamamı sahibine teslim edildi.

Yabancı uyruklu olduğu belirtilen M.M., emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.