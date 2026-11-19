Müzakere masasında hem Kiev'in hem de Avrupa'nın mutlaka bulunması gerektiğini vurgulayan Burnham, "Ukrayna o odada olmadan Ukrayna hakkında görüşme yapılamaz. O odada Avrupa olmadan Avrupa güvenliğiyle ilgili karar alınamaz." diyerek kapalı kapılar ardında yapılacak olası pazarlıklara kapıyı kapattı.

İNGİLTERE'DEN 10 MİLYAR STERLİNLİK DEV PAKET VE 1000 SİHA DESTEĞİ

Kış şartları ve Rus saldırıları altında zorlu bir süreçten geçen Ukrayna'yı yalnız bırakmayacaklarını ilan eden Burnham, Londra'nın sağlayacağı yeni askeri ve mali destekleri tek tek sıraladı. Gelecek yılın bütçesinde Ukrayna için 10 milyar sterlinlik dev bir destek paketinin yer alacağını açıklayan Burnham, ayrıca 1000 adet uzun menzilli insansız hava aracı ile Norveç ortaklığında üretilen hızlı saldırı botlarının da Kiev'e teslim edileceği sözünü verdi. Burnham, savaş ne kadar sürerse sürsün hiç tereddüt etmeden Ukrayna'nın yanında duracaklarını belirterek Moskova'ya açık mesaj gönderdi.

RUSYA'NIN KAYIPLARINI TEK TEK SAYDI: BU SAVAŞI KAYBETTİLER

Rusya'nın sahada ağır bir bedel ödediğini savunan İngiltere Başbakanı, Moskova'nın her iki ayda bir Sovyetler Birliği'nin Afganistan'da 9 yılda verdiği kayıp kadar asker kaybettiğini öne sürdü. Bu devasa insan kaybına rağmen Rusya'nın ele geçirebildiği Ukrayna toprağının yüzde 0,2'yi aşmadığına dikkat çeken Burnham, savaşın en büyük kaybedeninin Rusya olduğunu ifade etti.

ENERJİ ATEŞKESİ ÇAĞRISI VE PUTİN VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump'ın toplantıya telefonla katılarak savaştaki can kayıplarına değindiğini aktaran Burnham, gerilimin düşürülmesi için acil adımlar atılması gerektiğini söyledi. Mevcut şartlarda en iyi seçeneğin bir enerji ateşkesi sağlanması, Karadeniz'de tahıl ticaretinin serbestçe yapılması ve esir değişimi olduğunu dile getiren Burnham, tüm Avrupa'nın tam bir dayanışma içinde hareket ettiğini kaydetti. Buna karşın sürecin gidişatında belirleyici rolün kimde olduğuna da işaret eden Burnham, herkesten daha fazla belirleyici olacak tek kişinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu sözlerine ekledi.