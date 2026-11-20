İngiltere'de yıllara yayılan cinsel istismar davasında mahkemenin verdiği karar, Joanne Young'ın yaşadığı ağır suçları yeniden gündeme taşıdı. Eski eşinin kendisini uyuşturucu maddelerle etkisiz hale getirerek başka erkeklerin cinsel saldırısına maruz bıraktığı davada yargılanan dört erkek hakkında suçluluk kararı verildi.

Eşini uyuşturarak başka erkeklerin saldırısına maruz bıraktı

Dava kapsamında ortaya konulan bilgilere göre Joanne Young, evli olduğu dönemde eşinin gerçekleştirdiği ağır cinsel suçların mağduru oldu.

Young'ın eski eşinin, kadının rızası dışında cinsel saldırılara maruz kalmasını sağladığı ve bu süreçte uyuşturucu maddeler kullandığı belirtildi.

Eski eşi 50'den fazla suçlamayı kabul etti

Davanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de Young'ın eski eşinin daha önce 50'den fazla suçlamayı kabul etmiş olmasıydı.

Yıllar boyunca devam eden istismar sürecinin ardından açılan davada, eski eşin yanı sıra olaylara karışan diğer erkeklerin de cezai sorumlulukları mahkeme önüne taşındı.

Dört erkek suçlu bulundu

19 Kasım'da görülen davada dört erkek hakkında suçluluk kararı verildi. Böylece Joanne Young'a yönelik cinsel saldırılarla bağlantılı yargılamada yeni bir aşamaya geçildi.

Dava, evlilik içinde işlenen cinsel suçların ve mağdurun rızası dışında gerçekleştirilen saldırıların yargı önüne taşınması bakımından İngiltere'de dikkat çeken dosyalardan biri oldu.

13 yıl süren istismar nasıl ortaya çıktı?

Wiltshire Polisinden yapılan açıklamaya göre olay, Temmuz 2024'te Philip Young hakkında yürütülen başka bir soruşturma sırasında ortaya çıktı.

Polisin dijital cihazlarda yaptığı incelemede Joanne Young'ın bilgisi dışında kaydedilmiş çok sayıda görüntüye ulaşıldı. Görüntülerde kadının bilincinin kapalı olduğu ve cinsel saldırılara maruz bırakıldığı tespit edildi.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle istismarın yaklaşık 13 yıl boyunca sürdüğü belirlendi.

İnternet üzerinden erkekleri eve çağırmış

Mahkemeye sunulan delillere göre Philip Young, çeşitli internet sitelerinde eşiyle ilgili ilanlar yayımlayarak başka erkekleri evlerine davet etti.

İlanlarda eşinin bu ilişkilere rıza gösterdiğini öne süren Young'ın gerçekte kadını uyuşturarak savunmasız bıraktığı ortaya çıktı.

Polis, saldırılara ilişkin görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Mahkeme suçlu bulunan isimleri açıkladı

Winchester Crown Court'ta görülen davada Norman Macksoni (48) ve Richard Wilkins (62) tecavüz suçundan mahkûm edildi. Connor Sanderson-Doyle (32) ile Mohammed Hassan (38) ise farklı cinsel saldırı suçlarından suçlu bulundu.

Dean Hamilton (47) adlı bir diğer sanığın da daha önce tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarını kabul ettiği açıklandı.

Sanıkların cezalarının 21 ve 22 Aralık 2026 tarihlerinde açıklanması planlanıyor.

"En çok güvendiğim insan bana ihanet etti"

49 yaşındaki üç çocuk annesi Joanne Young, mahkeme kararının ardından kamuoyuna açıklama yaptı.

Yaşadıklarının hayatını tamamen değiştirdiğini belirten Young, en çok güvendiği kişinin kendisine korkunç biçimde ihanet ettiğini anlattı.

Young, hiçbir aşamada kendisinden rıza istenmediğini vurgulayarak cinsel rızanın bir başkası tarafından verilemeyeceğine dikkat çekti.

Fransa'daki Pelicot davasını hatırlattı

İngiltere'deki dava, Fransa'da eşi tarafından yıllarca uyuşturularak cinsel saldırılara maruz bırakılan Gisèle Pelicot'un yaşadıklarıyla benzerlik taşıyor.

İngiliz soruşturmacıların, Pelicot davasında görev yapan Fransız uzmanlardan da destek aldığı açıklandı.