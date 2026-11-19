Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2027 yılı bütçesi kabul edildi. Komisyon görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Schengen vizesi çilesini bitirecek vize serbestisi sürecinden Mekke İttifakı'na, Dışişleri Güçlendirme Vakfı'na yönelik asılsız iddialardan Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisine kadar gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI: 6 EKSİK KONU BİTİRİLDİ

Vatandaşların Schengen vizesi başvurularında yaşadığı randevu yoğunluğuna ve Avrupa'daki aşırı sağın göç tartışmaları üzerinden oluşturduğu engellere değinen Bakan Fidan, nihai çözümün vize serbestisi anlaşması olduğunu vurguladı. Fidan, bu konuda yürütülen çalışmalarda eksik kalan 6 kriterle ilgili taslak çalışmaların bitirme aşamasına geldiğini ve bütçe görüşmelerinin hemen ardından Yüce Meclis'in önüne getirileceğini müjdeledi. Bakan Fidan ayrıca 2023-2025 döneminde Schengen vizesi kabul oranının yüzde 85,4 olduğunu ve her 100 başvurudan yaklaşık 85'inin onaylandığını paylaştı.

VAKIF GELİRLERİ İDDİASINA NET YANIT: FONDA DEĞİL KAMU BANKALARINDA

Son günlerde ortaya atılan spekülasyonlara da kapıyı kapatan Hakan Fidan, Dışişleri Güçlendirme Vakfı'nın gelirlerinin herhangi bir fonda değerlendirilmediğini açıkça ifade etti. Fidan, vakfın gelirlerinin tamamen kamu bankalarındaki döviz ve yerli hesaplarda güvende olduğunu belirterek kamuoyundaki bilgi kirliliğini ortadan kaldırdı.

GÜÇLÜ TÜRKİYE VURGUSU VE MEKKE İTTİFAKI MESAJI

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde küresel krizleri başarıyla yönettiğini kaydeden Bakan Fidan, dış politikadaki barışçıl duruşu eleştirenlere çarpıcı bir cevap verdi. Zayıf ülkelerin korkudan barış istediğini, güçlü ülkelerin ise başkalarına zarar verme gücü varken daha insani ve kalıcı olanı teklif ettiği için sözünün dinlendiğini belirten Fidan, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya kadar istikrar üreten tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.

Mekke İttifakı'nın saldırganlık değil bölgesel güvenlik ve saldırmazlık amacı taşıdığını vurgulayan Fidan, NATO'nun Avrupa güvenlik mimarisinin Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerde Orta Doğu güvenliğini sağlamadığını, bu nedenle bölge ülkelerinin kendi güvenlik ittifakını kurumsallaştırmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi. Fidan, ABD'nin çekilmesiyle Avrupa'da tartışılmaya başlanan yeni güvenlik mimarisi görüşmelerine de Türkiye'nin aktif olarak katıldığını ve Balkanlar ile Avrupa'nın istikrarını koruyacak en iyi çözüm için masada olduğunu sözlerine ekledi.