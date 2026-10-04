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Eskişehir'de feci kaza! Otomobille çarpışan minibüs yan yattı, eşyalar yola saçıldı

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Eskişehir'de feci kaza! Otomobille çarpışan minibüs yan yattı, eşyalar yola saçıldı

Sivrihisar ilçesinde iki caddenin kesişiminde otomobille çarpışan minibüsün yan devrildiği kazada 5 kişi ucuz kurtuldu!

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Foto - Eskişehir'de feci kaza! Otomobille çarpışan minibüs yan yattı, eşyalar yola saçıldı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan minibüs yan yattı. Kazayı araçlardaki 5 kişi hafif sıyrıklarla atlattı.

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Foto - Eskişehir'de feci kaza! Otomobille çarpışan minibüs yan yattı, eşyalar yola saçıldı

Kaza, Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde yaşandı.

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Foto - Eskişehir'de feci kaza! Otomobille çarpışan minibüs yan yattı, eşyalar yola saçıldı

Edinilen bilgiye göre, Gün Sazak Caddesi'nden gelen B.K. idaresindeki26 RH 203 plakalı otomobil ile Güvenlik Caddesi istikametinden gelen F.B. idaresindeki 42 KC 329 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs yan yatarken, bagajındaki eşyalar etrafa saçıldı.

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Foto - Eskişehir'de feci kaza! Otomobille çarpışan minibüs yan yattı, eşyalar yola saçıldı

Kazada minibüste bulunan O.B., M.B., E.B., G.B. ile otomobildeki B.K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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