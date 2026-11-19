Kırım Köprüsü bir kez daha hedefte! Ukrayna ordusu ‘Neptun’ füzeleriyle saldırı düzenledi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon yeniden yükseldi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın Kırım üzerinden askeri ve lojistik sevkiyatında önemli rol oynayan Kırım Köprüsü'nü bir kez daha hedef aldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının Neptun tipi füzelerle gerçekleştirildiği ve füzelerin köprüye isabet ettiği bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kırım Köprüsü'ne "Neptun" tipi füzelerle yeniden saldırı düzenlediklerini bildirdi.
Açıklamada, saldırıda, füzelerin köprüye isabet ettiği ve demir yolu hattının hasar gördüğü ifade edildi.
Köprünün Rusya'nın askeri yük taşımacılığında önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, Rus ordusunun ulaşım için kullandığı belirtilen başka köprülerin de son günlerde hedef alındığı kaydedildi.
Kırım’daki sözde yönetimin başkanı Sergey Aksyonov da sosyal medya hesabından Ukrayna ordusunun Kırım Köprüsü’ne yeniden saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
KÖPRÜYE YÖNELİK ÖNCEKİ SALDIRILAR
Ukrayna ordusunun, hafta başında da Kırım Köprüsü'ne saldırı düzenlediği ve köprünün hasar gördüğü bildirilmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirerek soruşturma başlatmıştı.
Ukrayna ordusu, Kerç Köprüsü olarak da bilinen stratejik önemdeki köprüye 2022 ve 2023’te de saldırılar düzenlemişti. Köprü, Rusya'nın 2014'te yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı Rusya'ya bağlıyor.
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