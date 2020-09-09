Motoru arızalanan bottaki sığınmacıları sahil güvenlik kurtardı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında mahsur kalan sığınmacılar kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek üzere Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açılan 39 yabancı uyruklunun bulunduğu botun motoru bir süre sonra arızalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye bir ekiple bot sevk edildi.
Bulundukları bölgeden kurtarılan sığınmacılar, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.