Motokuryenin ölümünde karar çıktı: Bir canın bedeli 76 bin TL!
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Ankara'da motokurye Emrullah Kılıç'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Yüzde 100 kusurlu Sanık Ahmet Yıldız, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı 76 bin TL adli para cezasına çevirdi.
Ankara'da motokurye Emrullah Kılıç'ın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Sanık Ahmet Yıldız, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezayı 76 bin TL adli para cezasına çevirdi.
Ankara'da geçen yıl sipariş götürürken hafif ticari araçla çarpışan 25 yaşındaki motokurye Emrullah Kılıç'ın yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, asli kusurlu bulunan tutuksuz sanık Ahmet Yıldız'ı taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum etti.
Ceza, 76 bin lira adli para cezasına çevrilirken, sanığın sürücü belgesi de 1 yıl süreyle alındı. Bilirkişi raporunda, Ahmet Yıldız'ın kazada asli kusurlu, Emrullah Kılıç'ın ise kusursuz olduğu belirtildi. Kararın ardından Kılıç'ın babası Mustafa Kılıç, cezaya itiraz edeceklerini açıkladı.
Odatv.com