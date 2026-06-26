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Petrol devi elektrikli otomobil üretti! 10 dakikada şarj oluyor

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Petrol devi elektrikli otomobil üretti! 10 dakikada şarj oluyor

Petrol devi , elektrikli otomobillerin geleceğine yön verebilecek Triple 10 adlı yeni konsept aracını tanıttı.

#1
Foto - Petrol devi elektrikli otomobil üretti! 10 dakikada şarj oluyor

Elektrikli araç pazarındaki rekabet, geleneksel enerji şirketlerinin de sahaya inmesiyle yeni bir boyut kazanıyor. Küresel petrol devi Shell, elektrikli otomobillerde hızlı şarj, yüksek verimlilik ve düşük karbon ayak izini aynı konseptte buluşturmayı hedefleyen Triple 10 adlı aracını duyurdu.

#2
Foto - Petrol devi elektrikli otomobil üretti! 10 dakikada şarj oluyor

Shell’in yeni konsepti, yalnızca 10 dakikaya yakın şarj süresiyle içten yanmalı araçların yakıt dolum hızına yaklaşmayı amaçlıyor. Araç, 1 kWsa enerjiyle 10 kilometre yol kat edebilme hedefiyle de verimlilik tarafında iddialı bir tablo ortaya koyuyor.

#3
Foto - Petrol devi elektrikli otomobil üretti! 10 dakikada şarj oluyor

Triple 10 adı, konsept aracın ulaşmayı hedeflediği üç temel kriteri temsil ediyor. Buna göre araç, 1 kWsa enerjiyle 10 kilometre yol kat etmeyi, üretimden kullanım ömrünün sonuna kadar toplam 10 ton CO2 eşdeğeri karbon ayak izine sahip olmayı ve yüzde 10’dan yüzde 80 şarj seviyesine 10 dakikadan kısa sürede ulaşmayı hedefliyor.

#4
Foto - Petrol devi elektrikli otomobil üretti! 10 dakikada şarj oluyor

Shell’in açıkladığı verilere göre Triple 10, yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj seviyesine 9 dakika 54 saniyede ulaşabiliyor. Dikkat çeken nokta ise bu performans için ultra yüksek güçlü şarj istasyonlarına ihtiyaç duyulmaması. Konsept araç, günümüzde yaygın olarak kullanılan 175 kW DC hızlı şarj cihazlarıyla bu süreye ulaşabiliyor.

#5
Foto - Petrol devi elektrikli otomobil üretti! 10 dakikada şarj oluyor

Şirket, batarya kapasitesi ve toplam menzil değerine ilişkin henüz net bilgi paylaşmadı. Ancak yüzde 10’dan yüzde 80’e yapılan şarjın araca 245 kilometre ek menzil kazandırdığı belirtildi. Bu veriden hareketle konseptin yaklaşık 350 kilometrelik toplam menzil ve 35 kWsa civarında batarya kapasitesi sunabileceği değerlendiriliyor.

#6
Foto - Petrol devi elektrikli otomobil üretti! 10 dakikada şarj oluyor

Shell, Triple 10’un çevre dostu yapısına da vurgu yapıyor. Hafif gövde yapısı, optimize edilmiş batarya kapasitesi ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı sayesinde aracın yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan emisyonların, Avrupa’daki tipik elektrikli otomobillere kıyasla yaklaşık yüzde 50 azaltılabileceği belirtiliyor. Konseptin en dikkat çekici teknolojilerinden biri yeni nesil termal yönetim sistemi oldu. Shell, aracın güç aktarma organlarının sıcaklığını tek devreli sadeleştirilmiş bir soğutma mimarisiyle kontrol edebildiğini açıkladı. Sistemin, gerçek kullanım koşullarındaki zorlu hızlı şarj senaryolarında da test edildiği ifade edildi.

#7
Foto - Petrol devi elektrikli otomobil üretti! 10 dakikada şarj oluyor

Bu sistemin merkezinde Shell Recharge Thermal Fluid adı verilen yeni bir sıvı bulunuyor. Dielektrik özelliklere sahip bu sıvı, batarya hücrelerinin doğrudan sıvı içerisine daldırılarak soğutulmasına imkan tanıyor. Aynı sistem, motor ve güç elektroniği bileşenlerinin de dolaylı olarak soğutulmasını sağlıyor.

#8
Foto - Petrol devi elektrikli otomobil üretti! 10 dakikada şarj oluyor

Shell’e göre yeni termal sıvı teknolojisi, daha hızlı şarj, daha hafif sistemler ve daha yüksek verimlilik elde edilmesinin önünü açıyor. Şirket, Triple 10’un günümüzdeki birçok elektrikli otomobile kıyasla toplam enerji verimliliğinde yüzde 30’un üzerinde iyileşme sağladığını savunuyor. Konsept araçta daha az modül kullanılan batarya tasarımı ve sadeleştirilmiş paket mimarisi tercih edildi. Shell, yeni termal sıvı teknolojisiyle birlikte bu yaklaşımın batarya maliyetinde yaklaşık yüzde 25 düşüş sağlayabileceğini belirtiyor.

#9
Foto - Petrol devi elektrikli otomobil üretti! 10 dakikada şarj oluyor

Teknik detaylar henüz sınırlı olsa da Triple 10’un elektrik motoru ve güç ünitesinin Empel Systems tarafından geliştirildiği açıklandı. Batarya sistemi ve entegrasyon çalışmalarının ise RML tarafından yürütüldüğü belirtildi. Tasarım tarafında Triple 10, kompakt boyutlu beş kapılı bir hatchback olarak öne çıkıyor. Dikey ön tasarım, boydan boya uzanan LED ışık şeridi, dijital yan aynalar, gövdeyle bütünleşik kapı kolları ve aerodinamik jant kapakları aracın dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. İç mekanda ise sade bir tasarım dili ve döner tip vites seçicisi bulunuyor.

#10
Foto - Petrol devi elektrikli otomobil üretti! 10 dakikada şarj oluyor

Triple 10’un seri üretime dönüşüp dönüşmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak Shell’in bu konseptle ortaya koyduğu hızlı şarj, düşük maliyet, yüksek verimlilik ve yeni nesil soğutma teknolojilerinin gelecekteki elektrikli araçlarda kullanılma ihtimali güçlü görünüyor. Konsept, elektrikli otomobillerde menzil ve şarj süresi tartışmasına yeni bir teknik yaklaşım getirmeyi amaçlıyor.

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