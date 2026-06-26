Petrol devi elektrikli otomobil üretti! 10 dakikada şarj oluyor

Teknik detaylar henüz sınırlı olsa da Triple 10’un elektrik motoru ve güç ünitesinin Empel Systems tarafından geliştirildiği açıklandı. Batarya sistemi ve entegrasyon çalışmalarının ise RML tarafından yürütüldüğü belirtildi. Tasarım tarafında Triple 10, kompakt boyutlu beş kapılı bir hatchback olarak öne çıkıyor. Dikey ön tasarım, boydan boya uzanan LED ışık şeridi, dijital yan aynalar, gövdeyle bütünleşik kapı kolları ve aerodinamik jant kapakları aracın dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. İç mekanda ise sade bir tasarım dili ve döner tip vites seçicisi bulunuyor.