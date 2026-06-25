MHP’den Yunanistan’a Batı Trakya tepkisi: Türkiye, Batı Trakya’nın da garantörüdür! Eninde sonunda başınızı yakacaksınız!

Lozan Barış Antlaşması ile Yunanistan’a "Müslüman azınlık" statüsüyle emanet edilen Batı Trakya Türkleri, aradan geçen bir asrı aşkın süreye rağmen etnik kimliğin tanınması, dini özerklik ve eğitim hakları konusundaki kronik sorunlarla mücadele etmeye devam ediyor. Uluslararası anlaşmalara ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen bölgedeki hak ihlalleri varlığını sürdürüyor.

Hakları yok sayılan Batı Trakya Türkleri, yargı kararlarıyla da kıskaca alınıyor. Son olarak 11 Ekim 2024'te Yunanistan’ın atadığı müftüler, Çınar Camii’nde cuma namazında olay çıkarmak istemiş, cemaat tarafından camiden atılmışlardı.

HAPİS KARARINA TEPKİLER DİNMİYOR

İskeçe Mahkemesi, olayla ilgili 18 Haziran'da görülen, duruşmada Hüseyin Baltacı, Ozan Ahmetoğlu, Bahri Belço ve Murat Köse'yi 17'şer ay hapis cezasına çarptırdı. Cezalar ertelenip para cezasına çevrildi ancak skandal karar bölgede ve Türkiye’de tepki çekmeye devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de yaptığı açıklama ile "Türkiye, Batı Trakya Türklerinin de garantörüdür" dedi.

SİYONİSTLERİN PİYONLARI

Özdemir, şunları söyledi: "Adalar denizi ve Doğu Akdeniz'de Lozan ve Paris anlaşmalarını yok sayarak provokatif eylemlerini sürdüren Yunanistan, Batı Trakya’da yaşayan Türklerin haklarını da gasp etme girişimlerine hız verdi. Batı Trakya Türklerinin, Lozan anlaşması ile garanti altına alınan kendi müftülerine seçme hakkını yok sayarak buraya sözde müftü ataması gerçekleştiren Yunanistan, 11 Ekim 2024 tarihinde İskeçe Çınar Camii'nde yaşanan olaylar üzerinden dini temsil iradesi, cemaat hakları ve Lozan Anlaşması'nın hilafına olan tutumunu ileri aşamaya çıkarmıştır. Atina’nın bölgede yaşayan soydaşlarımızı hedef alan uygulamalara sessiz kalınması asla düşünülemez. Türkiye, Batı Trakya Türklerinin de garantörüdür."

"Soydaşlarımızı hedef alan tüm hukuksuz girişimlere mukabilinde bulunulacaktır. Siyonist barbarlığın kanlı hesaplarına kendisini piyon olarak kullandıran Yunanistan'ın şımarık ve gayri ahlakı tutumu sonunda başını yakacaktır. Günü geldiğinde yapacağı ilk hatada bugün sırtını sıvazlayanların Türkiye karşısında kendisini nasıl yalnız bırakacağını da acı içerisinde tecrübe etmek zorunda kalacak. Yunanistan ya da İsrail, Türkiye ile boy ölçüşebilecek ülke değildir. Sinekler kartallara meydan okuyamaz. Kuru gürültü ve mide bulandırmaktan başka varabilecekleri bir sonuç yoktur.”