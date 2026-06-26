Sürücüsüz otomobiller için tarihi adım! Kurallar kabul edildi

Yeni kurallara göre üreticilerin, otonom sürüş sisteminin tüm yaşam döngüsünü kapsayan ve bağımsız şekilde denetlenebilen bir Güvenlik Yönetim Sistemi kurması zorunlu olacak. Şirketler ayrıca sanal test ortamları dahil tüm doğrulama süreçlerinin güvenilirliğini kanıtlamak zorunda kalacak. Geliştirilen sistemlerin makul olmayan bir güvenlik riski oluşturmadığı da kapsamlı bir güvenlik dosyasıyla ortaya konulacak.