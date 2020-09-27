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Spor MotoGP'nin İspanya'daki 8. etabını Quartararo kazandı
Spor

MotoGP'nin İspanya'daki 8. etabını Quartararo kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 17:04:32 -
MotoGP'nin İspanya'daki 8. etabını Quartararo kazandı

ANKARA (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Katalonya Grand Prix'sinde, Petronas Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 8. etabı, İspanya'nın Barselona kenti ile aynı adı taşıyan 4,6 kilometrelik pistte 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Petronas Yamaha'nın Fransız pilotu Fabio Quartararo, 40.33.176'lık derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezonun ve kariyerinin 3. zaferini elde etti.

Yarışı liderin 0.9 saniye arkasında tamamlayan Suzuki Ecstar ekibinin İspanyol sürücüsü Joan Mir ikinci, Quartararo'nun 1.8 saniye gerisinde kalan Mir'in takım arkadaşı ve vatandaşı Alex Rins ise üçüncü oldu.

MotoGP'de sezonun 9. yarışı Fransa Grand Prix'si, 11 Ekim'de koşulacak.


- Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 108 puan

2. Joan Mir (İspanya): 100 puan

3. Maverick Vinales (İspanya): 90 puan

4. Andrea Dovizioso (İtalya): 84 puan

5. Franco Morbidelli: 77 puan


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