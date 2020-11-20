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Spor MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor
Spor

MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:30:37 -
MotoGP'de perde Portekiz'de kapanıyor

İSTANBUL (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. ve son yarışı, Portekiz'de düzenlenecek.

Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.10'da başlayacak.

Yarış ise 22 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de 25 tur üzerinden yapılacak.

Suzuki Ecstar takımının İspanyol pilotu Joan Mir, geçen hafta şampiyonluğu garantilemişti.

Son yarış öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Joan Mir (İspanya): 171 puan

2. Franco Morbidelli (İtalya): 142

3. Alex Rins (İspanya): 138

4. Maverick Vinales (İspanya): 127

5. Fabio Quartararo (Fransa): 125

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