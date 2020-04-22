  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mostar Köprüsü, TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renklerine büründü

2020-04-22 00:18:12 -
Mostar Köprüsü, TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renklerine büründü

MOSTAR (AA) - Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden tarihi Mostar Köprüsü'ne Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla Türk bayrağı yansıtıldı.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, tarihi köprünün fotoğraflarının yanı sıra "TBMM 100 yaşında. Coşkuyla kutlayalım." ifadesine yer verildi.

Mostar Köprüsü'nün Türk bayraklı fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da "Mostar Köprüsü müteşekkir. Mostar Köprüsü ahde vefa! Mostar Köprüsü, hiç olmadığı kadar cesur ve kahraman! Ve biliyordu ki başının üstünde gezenler, esir düşmemiş bir milletti hiçbir zaman! Bu akşam Mostar Köprüsü ay yıldızımızla bir başka güzel." ifadesini kullandı.

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen köprü, sadece şehre ismini vermekle kalmayıp yıllarca medeniyetleri ve kültürleri birleştiren bir simge görevini de üstlendi.

Mostar şehrinin ruhu olarak bilinen köprü, Bosna'daki savaş sırasında Hırvat topçu birliklerinin yoğun top atışlarına dayanamayarak, 9 Kasım 1993'te yıkılmıştı. Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilen köprü, 2004'te yeniden açıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı