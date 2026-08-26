  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bölücü dil tepki topladı! Hatimoğulları'ndan Terörsüz Türkiye'ye sabotaj Her ay iki cumhuriyet altını aldı: 15 yıl sonra bakın nasıl bir serveti oldu? 'Müslüman cübbesi giymiş haham'ın sözleri yeniden gündem oldu: Allah İsrail’i bize emanet etti! Tüylerine dokundurtmayız! CHP'li eski vekilin ses kayıtları açıldı! 200 bin dolarlık rüşvet itirafı Pezeşkiyan’dan ABD’nin abluka hamlesine net yanıt: Müzakereye evet, ekonomik baskıya hayır Başörtülü görünce Besmele duymuş şeytan gibi çıldırmıştı! Eski Türkiye artığı seküler yobaza istenen ceza belli oldu Uyanıklık yapmaya çalışan turist çuvalladı! Ayasofya’daki 'müslüman rolü' boşa çıktı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten SDG'nin feshedilmesine ilişkin açıklama: Önemli bir eşik geçilmiş oldu Süper Lig'e 2 bin dolara geldi, Premier Lig'e transfer oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sultan Alparslan’ı ve yiğit ordusunu kemaliedeple yad ediyorum
Spor UEFA'dan Trabzonspor'a çok kötü haber
Spor

UEFA'dan Trabzonspor'a çok kötü haber

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
UEFA'dan Trabzonspor'a çok kötü haber

UEFA Ferencvaros maçında 90+6. dakikada kırmızı kart gören Trabzonsporlu futbolcu Chibuike Nwaiwu'ya 2 maç men cezası verdi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki yolculuğuna devam eden Trabzonspor, savunma oyuncusu Chidozie Nwaiwu'dan gelen cezayla sarsıldı. UEFA Disiplin Kurulu, Nijeryalı stoper için kararlarını açıkladı.

2 MAÇTAN MEN

UEFA'dan yapılan resmi bilgilendirmeye göre; son Avrupa kupası müsabakasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Chidozie Nwaiwu'ya 2 maç men cezası verildi. Karar doğrultusunda tecrübeli savunmacı, bordo-mavili ekibin Avrupa sahnesinde oynayacağı önümüzdeki iki kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

 

Defans hattının önemli isimlerinden biri olan Nwaiwu'nun yokluğu, teknik direktör ve ekibinin rotasyon planlarını zora soktu. Trabzonspor yönetimi ve teknik heyet, ceza nedeniyle stoper bölgesinde alternatif isimlere yönelmek zorunda kalacak.

Gözdağı gibi açıklama! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakemlere ateş püskürdü: "Kimse bizimle kavga etmesin!"
Gözdağı gibi açıklama! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakemlere ateş püskürdü: "Kimse bizimle kavga etmesin!"

Spor

Gözdağı gibi açıklama! Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hakemlere ateş püskürdü: "Kimse bizimle kavga etmesin!"

Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi! İşte, Fabinho'nun maliyeti
Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi! İşte, Fabinho'nun maliyeti

Spor

Trabzonspor'dan resmi açıklama geldi! İşte, Fabinho'nun maliyeti

Trabzonspor Avrupa'da kader maçına çıkıyor!
Trabzonspor Avrupa'da kader maçına çıkıyor!

Spor

Trabzonspor Avrupa'da kader maçına çıkıyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li İBB'deki çete davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor! Mahkeme salonunda şok "10 milyon dolar" ifşası!
Gündem

CHP'li İBB'deki çete davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor! Mahkeme salonunda şok "10 milyon dolar" ifşası!

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Yerleşkesi’nde görülen "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşması 5’inci günün..
CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi!
Gündem

CIA Direktörü'nden Moskova'ya gizemli ziyaret! ABD askeri uçağı Vnukovo'ya indi!

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait dev Boeing C-17A Globemaster III tipi askeri nakliye uçağı, ABD’den kalkıp Riga’ya uğradıktan sonra Moskova’daki ..
Zehir tacirlerine ağır darbe: Ankara’da 110 kilo eroin ele geçirildi! Piyasa değeri 300 milyon lira
Gündem

Zehir tacirlerine ağır darbe: Ankara’da 110 kilo eroin ele geçirildi! Piyasa değeri 300 milyon lira

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir kargo aktarma merkezinde gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında 109.3 kilogram eroin ele geçir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23