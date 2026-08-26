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Gündem İstanbul'da sıcak saatler! 3 polis yaralı
Gündem

İstanbul'da sıcak saatler! 3 polis yaralı

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul'da sıcak saatler! 3 polis yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde aracıyla kaçan şüpheliyi takip ederken meydana gelen trafik kazasında 3 yunus polisi yaralandı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi.

Aracın sürücüsü hızlanıp kaçmaya başlayınca polis ekipleri motosikletle şüpheliyi takip etti.

Bu sırada meydana gelen trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı.

 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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