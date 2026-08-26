İstanbul'da sıcak saatler! 3 polis yaralı
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde aracıyla kaçan şüpheliyi takip ederken meydana gelen trafik kazasında 3 yunus polisi yaralandı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus timleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi.
Aracın sürücüsü hızlanıp kaçmaya başlayınca polis ekipleri motosikletle şüpheliyi takip etti.
Bu sırada meydana gelen trafik kazasında 3 polis memuru yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.