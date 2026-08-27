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30 yıl önce hobi olarak başladı! Yabancı alıcılar sözleşmeli üretim istiyor

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AA Giriş Tarihi:

30 yıl önce hobi olarak başladı! Yabancı alıcılar sözleşmeli üretim istiyor

Alanya’da yıllar önce küçük çaplı denemelerle başlayan tropikal meyvecilik, bugün binlerce üreticinin yer aldığı büyük bir üretim alanına dönüştü. Avrupa, Rusya ve Türkistan coğrafyasından alıcılar bölgedeki ürünler için doğrudan üreticilerle anlaşma yapmak istiyor.

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Foto - 30 yıl önce hobi olarak başladı! Yabancı alıcılar sözleşmeli üretim istiyor

Antalya’nın Alanya ilçesinde tropikal meyve tarımı son yıllarda dikkat çekici bir büyüme gösterdi. Yaklaşık 40 farklı türün yetiştirildiği ilçede üretici sayısı 10 yılda 859’dan 2 bin 227’ye yükselirken, dış pazardan gelen talep de yeni ihracat fırsatlarının önünü açtı.

#2
Foto - 30 yıl önce hobi olarak başladı! Yabancı alıcılar sözleşmeli üretim istiyor

Çiftçi Kayıt Sistemi verileri ve saha çalışmalarına göre, 2016'da 859 olan tropikal meyve üreticisi sayısı 2026'da 2 bin 227'ye yükseldi. Üretici sayısında son 10 yılda yüzde 159 artış oldu. Üretim alanı da bu dönemde yüzde 95 artışla 19 bin 282 dekardan 37 bin 605 dekara çıktı. İlçede bazı üreticiler birden fazla tropikal meyve çeşidini yetiştiriyor. Avokado 24 bin dekar alanda 1776 üretici, muz 12 bin dekar alanda 454 üretici, mango 403 dekar alanda 36 üretici, passiflora 204 dekar alanda 13 üretici ve ejder meyvesi 75 dekar alanda 9 üretici tarafından yetiştiriliyor.

#3
Foto - 30 yıl önce hobi olarak başladı! Yabancı alıcılar sözleşmeli üretim istiyor

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 30 yıl önce hobi olarak başlayan tropikal meyve yetiştiriciliğinin son 10 yılda ticari bir sektöre dönüştüğünü söyledi. Alanya'nın yeniliklere açık yapısının üretimin gelişmesinde etkili olduğunu belirten Hüddoğlu, ilçede tropikal meyve üretiminin giderek yaygınlaştığını ifade etti. Hüddoğlu, ilçede resmi verilere yansıyan üretimin yanı sıra kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda tropikal meyve yetiştirilen küçük bahçeler, site bahçeleri ve benzeri alanların da bulunduğunu dile getirdi. Alanya Belediyesi ve peyzaj mimarlarıyla yapılan çalışmalarla tropikal meyvelere yönelik farkındalığın arttığını belirten Hüddoğlu, yeni yapılan site bahçeleri ve parklarda avokado, mango, papaya, passiflora ve ejder meyvesi gibi ürünlerin fidanlarının kullanılmaya başlandığını söyledi. Gelecek yıllarda tropikal meyve çeşitlerinin ilçenin tarımsal üretimindeki payının daha da artmasını beklediklerini ifade eden Hüddoğlu, "Bugün Alanya'da üretilen 40'a yakın tropikal meyve türünden 20'si ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak boyuta geldi." dedi. Tüm tropikal meyve çeşitlerinde iç pazarın ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Hüddoğlu, gelecek 10 yılda dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladıklarını söyledi. Uluslararası fuarlarda ve pazar görüşmelerinde yabancı alıcıların Alanya'daki ürünlere ilgi gösterdiğini ifade eden Hüddoğlu, özellikle Avrupa, Rusya ve Türkistan coğrafyasından tüccarların ilçeye gelerek ürün talebinde bulunduğunu kaydetti. Hüddoğlu, Alanya'nın Avrupa pazarına yakınlığının önemli bir avantaj olduğunu dile getirerek, ürünlerin dalından toplanmasından itibaren 48 ila 56 saat içinde Avrupa'ya ulaştırılabildiğine dikkati çekti. Lojistik maliyetlerinin Güney Amerika'dan yapılan sevkiyatlara göre düşük olduğunu belirten Hüddoğlu, bölgenin iklim ve toprak yapısının da ürünlerin kalite ve lezzetine olumlu yansıdığını söyledi. Yabancı alıcıların bu nedenlerle Alanya'daki üreticilere doğrudan sözleşmeli üretim teklif ettiğini dile getiren Hüddoğlu, tropikal meyvelerin ihracat potansiyelinin gelecek dönemde daha da artmasını beklediklerini ifade etti.

#4
Foto - 30 yıl önce hobi olarak başladı! Yabancı alıcılar sözleşmeli üretim istiyor

Hüddoğlu, tropikal meyvelerin yalnızca taze olarak satılması yerine işlenerek daha yüksek katma değer elde edilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini, özellikle mangonun çay, marmelat ve kurutulmuş ürün olarak kullanılabilmesinin yanı sıra kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılabilecek türevlerinin geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti. Yeni toptancı halinin hizmete girmesiyle uluslararası pazarlara daha düzenli ve yüksek miktarda ürün sunabileceklerini dile getiren Hüddoğlu, tropikal meyve sektörünün gelecek yıllarda Alanya ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inandığını, üretim potansiyelini artırırken dış pazarlardaki payı büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti. Hüddoğlu, "Hedefimiz 10 yıl içinde Avrupa, Rusya ve Türkistan coğrafyasının en büyük tropikal meyve tedarikçisi konumuna yükselmektir." dedi.

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