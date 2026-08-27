30 yıl önce hobi olarak başladı! Yabancı alıcılar sözleşmeli üretim istiyor

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 30 yıl önce hobi olarak başlayan tropikal meyve yetiştiriciliğinin son 10 yılda ticari bir sektöre dönüştüğünü söyledi. Alanya'nın yeniliklere açık yapısının üretimin gelişmesinde etkili olduğunu belirten Hüddoğlu, ilçede tropikal meyve üretiminin giderek yaygınlaştığını ifade etti. Hüddoğlu, ilçede resmi verilere yansıyan üretimin yanı sıra kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda tropikal meyve yetiştirilen küçük bahçeler, site bahçeleri ve benzeri alanların da bulunduğunu dile getirdi. Alanya Belediyesi ve peyzaj mimarlarıyla yapılan çalışmalarla tropikal meyvelere yönelik farkındalığın arttığını belirten Hüddoğlu, yeni yapılan site bahçeleri ve parklarda avokado, mango, papaya, passiflora ve ejder meyvesi gibi ürünlerin fidanlarının kullanılmaya başlandığını söyledi. Gelecek yıllarda tropikal meyve çeşitlerinin ilçenin tarımsal üretimindeki payının daha da artmasını beklediklerini ifade eden Hüddoğlu, "Bugün Alanya'da üretilen 40'a yakın tropikal meyve türünden 20'si ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak boyuta geldi." dedi. Tüm tropikal meyve çeşitlerinde iç pazarın ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Hüddoğlu, gelecek 10 yılda dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladıklarını söyledi. Uluslararası fuarlarda ve pazar görüşmelerinde yabancı alıcıların Alanya'daki ürünlere ilgi gösterdiğini ifade eden Hüddoğlu, özellikle Avrupa, Rusya ve Türkistan coğrafyasından tüccarların ilçeye gelerek ürün talebinde bulunduğunu kaydetti. Hüddoğlu, Alanya'nın Avrupa pazarına yakınlığının önemli bir avantaj olduğunu dile getirerek, ürünlerin dalından toplanmasından itibaren 48 ila 56 saat içinde Avrupa'ya ulaştırılabildiğine dikkati çekti. Lojistik maliyetlerinin Güney Amerika'dan yapılan sevkiyatlara göre düşük olduğunu belirten Hüddoğlu, bölgenin iklim ve toprak yapısının da ürünlerin kalite ve lezzetine olumlu yansıdığını söyledi. Yabancı alıcıların bu nedenlerle Alanya'daki üreticilere doğrudan sözleşmeli üretim teklif ettiğini dile getiren Hüddoğlu, tropikal meyvelerin ihracat potansiyelinin gelecek dönemde daha da artmasını beklediklerini ifade etti.