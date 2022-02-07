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Dünya Morolu yetim çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti
Dünya

Morolu yetim çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti

Filipinler'in Mindanao Adası'nda yaşayan Morolu yetim çocuklar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 13:25:00 -
Morolu yetim çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti

Filipinler'in Mindanao Adası'nda yaşayan Morolu yetim çocuklar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

Asya'daki ada ülkesi Filipinler'in en güneyindeki Mindanao'da yaşayan yetimler, çektikleri video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çocuklar, Müslüman Mindanao'da Bangsamoro Özerk Yönetimi'nin (BARMM) başkenti Cotabato City'de kaldıkları İHH İnsani Yardım Vakfına ait Uğur Süleyman Söylemez Yetimhanesinin bahçesinde toplandı.

Fatiha okuyan ve yerel dilde dua eden yetim kız çocukları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgilerini dile getirip, Erdoğan çiftinin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

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