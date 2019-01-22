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Moro Müslümanlarından 73 yıllık tarihi zafer! Referandumdan 'Evet' çıktı!

Filipinler'de yaşayan Moro Müslümanlarının 73 yıldır süren mücadelesinde bugün sona gelindi. Özerklik için en kritik aşamayı temsil eden tarihi halk oylaması sona erdi. Moro Müslümanları, referandumdan 'Evet' çıkarmayı başardı.

22 Ocak 2019 Salı 01:04
Moro Müslümanlarından 73 yıllık tarihi zafer! Referandumdan 'Evet' çıktı!

Filipinler'de yaşayan Moro Müslümanları 16. yüzyılın ilk çeyreğinden bu yana kolonyalizm ve emperyalizme direniyor. Özerklik aşamasında en kritik aşamayı temsil eden tarihi halk oylaması sona erdi.

Yüzde 80 'Evet' çıktı

Özerklik için yapılan halk oylamasında gayri resmi sonuçlar belli oldu. Evet yüzde 80, Hayır yüzde 20 civarında. Resmi sonuçların yarın ilan edilmesi bekleniyor.

Filipinler Genel Müdürü 2 milyon 165 bin seçmenin katıldığı referandumda ciddi bir adli olay yaşanmadığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 01:04
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