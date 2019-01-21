Moro İslamİ Kurtuluş Cephesİ (MİKC) Lideri Hacı Murad İbrahim: Türkiye’nin desteğine ihtiyacımız var

Yüzyıllardır sahip oldukları özgürlükleri 1898’de Amerikalılar, ardından 1946’da Filipinliler tarafından alınan Morolar, Temmuz 2018’de Manila hükümetiyle imzalanan kapsamlı özerklik anlaşmasında son aşamaya geldi.

Yaklaşık 3 milyon seçmenin oy vermesi beklenen bugün düzenlenecek referandum öncesinde bölgede heyecan dorukta.

Ülkede “Aslanların Mağarası” olarak bilinen MİKC ana karargahı “Kamp Darapanan’da” açıklamalarda bulunan MİKC lideri İbrahim, oylama günü öncesi yasa sonrası oluşacak yeni geçiş hükümetinin programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genç neslimiz isabetli ve faydalı eğitim alamadı

İbrahim, şunları söyledi:

“BTA’daki ilk yılımızda planımız ‘Acil Tesir Programı’ olacak. İnsanımız değişiklikleri gözlemleyecek. 4 aşamalı odak noktalarımız olacak. Biri eğitim. 40 yıldan fazladır süren savaş sebebiyle özellikle genç neslimiz isabetli ve faydalı eğitim alamadı. Eğitimi nasıl başarabileceğimize odaklanacağız. Diğer odak noktamız sağlık hizmetleri. Özellikle yerel kesimlerde insanlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşamadığını gözlemliyoruz. Şehirlerden uzaklar. Ayrıca sağlık pahalı bir sektör. Sağlık bizim ikinci önceliğimiz olacak. TİKA’ya da gönderdiği mobil klinik dolayısıyla buradan teşekkür ediyorum. Mobil olması kırsala gidip hizmet verebilmesini sağlıyor. Diğer odak noktamız temel sosyal hizmetler olacak. Su, elektrik, gıda gibi alanlar. Bir diğer odak noktamız ise bazı stratejik altyapılar olacak.”

Barış sürecinde Türkiye’nin Morolu kardeşlerinin yanında yer aldığını kaydeden İbrahim, Uluslararası Temas Grubu üyeleri arasında Suudi Arabistan, Japonya, İngiltere ve Türkiye’nin yer aldığını anımsattı.

Türkiye ile temaslarımızı daha da ileriye götürmeyi bekliyoruz

“Türkiye’nin bu yeni süreçte önceliğimiz olan eğitimde ve kalkınma programlarında Morolu kardeşlerine yardımcı olmasına, desteğini artırmasına ihtiyacımız var” ifadelerini kullanan İbrahim, BOL’dan sonra iyi yönetişim alanında kapasite artırımı eğitimlerine ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.

İbrahim, “Bu dönemde Türkiye ile temaslarımızı daha da ileriye götürmeyi heyecanla bekliyoruz” dedi. Oy kullanacak bölge halkından Lumad ve Hristiyanlara da seslenen MİKC lideri İbrahim, “Biz herkesi bir olarak görüyoruz. Oy kullanma yerlerine gidip oy haklarını kullanmalarını beyan ediyoruz. Hükümetimiz kucaklayıcı olacak. Yerel halk, Hristiyanlar ve diğer halk kesimlerimiz bu hükümette yer alacak” diye konuştu.