Moritanya’daki balıkçı teknesinin batma anı

Moritanya açıklarında avlanan balıkçı teknesinin batma anı, yardıma gelen diğer denizciler tarafından görüntülendi.

Bir süre önce Türklere ait olan ve daha sonra Moritanyalı balıkçılara satılan Sahamsi-1 adlı tekne, Moritanya’nın Nuakşot bölgesinde alabora oldu. Balık yüklü olan teknenin mürettebatı, aralarında Ordulu balıkçıların da bulunduğu diğer denizciler tarafından kurtarıldı. Mürettebat tekne batmadan saniyeler önce kurtarılırken, yaşanan panik anları diğer denizciler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ordulu balıkçılardan alınan bilgilere göre bölgede daha önce de yine bir teknenin alabora olduğu, tek tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğu belirtildi. Geminin fazla yüklemeden dolayı battığı aktarıldı.

Türklere ait "Başaranlar-2" adlı teknenin 1 hafta önce bölge sakinlerinden birine satıldığı ve adının Sahamsi-1 olarak değiştirildiği öğrenildi.