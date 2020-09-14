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Ekonomi MOODY’S’in derdi doğal gaz ve petrol
Ekonomi

MOODY’S’in derdi doğal gaz ve petrol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin aldığı karara yönelik, “Türkiye ekonomisiyle ilgili verdiğiniz notların gerekçelerinin ekonomik olmadığı ortada” değerlendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:21:00 -
MOODY’S’in derdi doğal gaz ve petrol

Canikli, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, Türkiye’nin kredi notunu “B1”den “B2”ye düşürmesine ve not görünümünü “negatif” olarak belirlemesine ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde en az üretim kaybı ve istihdam kaybı yaşayan ekonomilerden birisinin Türkiye’ninki olduğunu belirten Canikli, şunları kaydetti: “ABD ve Avrupa Merkez Bankaları, mali yapıları bozulan bankaları kurtarmak için trilyonlarca dolar/euro para aktarırken, bankacılık sisteminde hiçbir problem ortaya çıkmadığı için tek kuruş kamu kaynağı kullanmak durumunda kalmayan ekonomi Türkiye ekonomisi, tarım ürünleri başta olmak üzere tüm stratejik ürün ve hizmetlerde kendine yeten ve bu alanlarda üretim kaybı yaşamayan ekonomi Türkiye ekonomisi, yoğun portföy yatırımı sermaye çıkışına rağmen tüm döviz taleplerini en küçük bir sorun yaşamadan karşılayan ekonomi Türkiye ekonomisi, tek kalemde milyar dolar değerinde, tamamen yerli tasarım anahtar teslim 4 adet savaş gemisi ihraç edebilen, insansız hava aracı teknolojisinde adını en iyiler arasına yazdırarak bölgedeki dengeleri değiştirebilen ekonomi Türkiye ekonomisi, 2023 yılından itibaren milyarlarca dolarlık kaynak girişi sağlayacak doğal gaz keşiflerini üreten ekonomi Türkiye ekonomisi.”

Canikli, kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik eleştirilerde bulunarak, şöyle devam etti: “Derecelendirme kuruluşları, sizin derdiniz nedir? Böyle bir ekonomi için nasıl bu kadar manipülatif amaçlı değerlendirmeler yapabiliyorsunuz? Türkiye ekonomisiyle ilgili verdiğiniz notların gerekçelerinin ekonomik olmadığı ortada. Dürüst olup açıkça yazamaz mısınız? Akdeniz’deki haklarınızdan vazgeçmediğiniz, doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerini durdurmadığınız sürece vereceğimiz notlar üzerinden algı oluşturmaya devam edeceğiz, diye. Daha inandırıcı olursunuz. Değişen bir şey yok. Ekonomik tetikçilik, farklı form ve formatlarda devam ediyor.”

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