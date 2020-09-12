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Ekonomi Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Ekonomi

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürdü ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 07:02:00 -
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Moody's tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güncellemeyle ilgili kredi notunun değiştiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B2" den "B1" e indirilmesinin "negatif" olarak açıklandığını belirtti.

"Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesinde üç ana faktör rol oynadı"

Ülkenin kredi notunun düşürülmesinde 3 ana faktörün rol oynadığı ifade edilen açıklamada, jeopolitik riskler ve ödemeler dengesi, mali tamponlar ve kredi profiline ilişkin riskler gerekçe olarak gösterildi.

Türkiye'nin kredi notu takvimi dışında kalmasına yol açan Moody's'in daha önce açıklanan 5 Haziran tarihli notlarına ilişkin olarak Türkiye'nin kredi notu görünümünün güncelleme için yapıldığını duyurdu ve yapıldı.

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