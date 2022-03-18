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Spor Montella düğünde coştu!
Spor

Montella düğünde coştu!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kulüp personelinin düğününde çiftetelli oynadı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 20:14:00 - 2022-03-18 20:23:16
Montella düğünde coştu!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kulüp personelinin düğününde çiftetelli oynadı.

Adana Demirspor’un personellerinden Fatih Söyler, dünyaevine girdi.

Düğüne katılan Adana Demirspor’un Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Söyler ile birlikte karşılıklı çiftetelli oynadı.

Sosyal medyada paylaşılan bu anlar büyük beğeni topladı.

 

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