Montajcı CHP suçüstü yakalandı

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde takoz işlevi gören CHP'de Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kayseri toplu açılış törenindeki konuşmasının bir bölümünü montajlayıp Twitter'dan yayınlandı.

Erdoğan'ın, muhalefet partilerini kastederek yaptığı konuşmasının bir bölümünde geçen "Hayalimiz yok, hedefimiz yok, programımız yok ama yine de siz bize oy verin" sözlerini montajlayan CHP'liler, paylaşımın altına ise "Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 2023 seçim vizyonunu açıkladı" yazısını yazdı.

AK Parti Gençlik Kolları ise Başkan Erdoğan'ın konuşmasının bağlamından koparılan halini yine Twitter'dan çürüttü. Konuşmanın uzun halini içeren videoyu paylaşan AK Parti Gençlik Kolları, "Kasetle göreve gelen Genel Başkanın gençliği de video kesip biçip maskaralık yapıyor. Yakışır... Bakın kime diyor, ne diyor" diye yazdı.

Söz konusu videoda muhalefetten bahseden Cumhurbaşkanı şu ifadeleri kullanmıştı: "Durmak yok, yola devam. Tüm bunların sonunda yetki alırsanız da bizim 20 yıldır yaptığımız gibi hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan işin başına yeniden geçip programlarımızı hayata geçireceğiz. Ama bunlar, 'hayalimiz yok, hedefimiz yok, programımız yok ama siz yine de bize oy verin!' derlerse bunlara da haddini bildireceğiz. Şimdi ben size soruyorum, Kayseri bu oyuna gelir mi?"