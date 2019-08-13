Mohamed Salah'tan Türkiye mesajı Liverpool ile Chelsea arasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesi öncesinde, Salah Türkçe bir paylaşım yaptı.

Liverpool ile Chelsea arasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesi öncesinde İstanbul'a ayak basan Liverpool'da yıldız oyuncu Mohamed Salah, sosyal medya hesabından Türkçe bir paylaşım yaptı.



Salah, İstanbul'a gelmelerinin ardından yaptığı paylaşımda, "Merhaba Türkiye" ifadesini kullanırken, bu paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.





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