13 tavukçuya kayyım atanması en çok Dervişoğlu’nu kızdırdı: Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil!

Beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasına ilişkin soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 32 zanlıdan 28'i yakalandı. 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyımlığı tedbiri uygulandı.

Haksız fiyatlar karşısında bir gün bile çıkıp da ‘elinizi gözünüzü milletin sofrasından çekin’ bile diyemeyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şirketlere kayyım atanmasına tepki gösterdi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

HEM İTİRAZI YOK HEM İTİRAZI VAR!

Vatandaş uygun fiyata beyaz et alabilsin diye atılması gereken adımlar vardı. Kulak asmadınız. Yanlışlarınızla hem koca bir sektörü hem de vatandaşı mağdur ettiniz. Şimdi bu uygulamalarınızla; Üretici zarar edecek, vatandaş beyaz eti daha pahalıya alacak. Ve bugün, 'Mülkiyet Hakkı'nı çiğneyen tavrınızla, çok daha büyük bir krize kapı aralıyorsunuz. Haklıyı haksızı ayırmaya itirazımız yok. Ancak; Türk Devlet geleneğinde mülkiyet hakkına saygı esastır. Siz kovboy değilsiniz, burası da Teksas değil.