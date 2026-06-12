MHP'de fesih fırtınası sürüyor: Bir il teşkilatının daha bileti kesildi
Fesihlerin devam ettiği MHP’de bugün de Adıyaman İl teşkilatı ile merkez ilçe teşkilatı feshedildi. Kararı MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir il teşkilatını daha feshettiklerini duyurdu. Yalçın "Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman il teşkilat organları ve Merkez ilçe teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52’nci ve 54’üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanlığı görevine Ali Önat, Merkez İlçe Başkanlığına Selçuk Aslancan atanmıştır" ifadelerini kullandı.