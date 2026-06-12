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Gündem Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti
Gündem

Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Partisindeki sinsi koltuk kavgalarına isyan eden Tanju Özcan CHP'den resmen istifa etti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Özcan, parti içindeki liderlik mücadeleleri ve yönetimsel anlaşmazlıkları gerekçe göstererek görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantı 2 saat sürdü. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı, toplantıda ülke gündemine ve partide son dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını aktararak alınan kararlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

TANJU ÖZCAN VE SERKAN TUNCER'E İHRAÇ TALEBİ

"Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında alınan olağan kurultay kararı doğrultusunda, kongreler takviminin hazırlanması ve sürecin yürütülmesine ilişkin görevlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir. Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmelerine karar verilmiştir."

ÖZCAN, CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Hakkındaki soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'dan açıklama geldi. CHP'den istifa ettiğini belirten Özcan şu ifadeleri kullandı: "İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum."

9 İSİM AÇIKLANMIŞTI

CHP'de hafta başında yapılan MYK sonrası ise 9 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Disipline sevk edilen diğer isimler:

Enser Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökhan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut

"ARINACAĞIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan; Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada "İradesini parayla satanlar bu partide olamazlar. Kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız. Hiç kimse kapalı kapılar ardından özel pazarlıklar yapmayacak. Dolarlar havada savrulmayacak endişe etmeyin" demişti.

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