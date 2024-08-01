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Spor Modric'den Arda'ya uyarı: Bunu yapma!
Spor

Modric'den Arda'ya uyarı: Bunu yapma!

Yeniakit Publisher
2024-08-01 11:12:00 -
Modric'den Arda'ya uyarı: Bunu yapma!

Real Madrid’in AC Milan ile yaptığı hazırlık maçına tecrübeli oyuncu Modric’in genç yıldız Arda Güler’e yaptığı uyarı damga vurdu.

Real Madrid ve bir dönem Arda Güler için transfer teklifi götürdüğü iddia edilen AC Milan'ın, kozlarını paylaştığı karşılaşmaya Arda Güler ilk 11'de başladı. Arda Güler'in ilk yarı gösterdiği performansla göz doldurduğu maçta Güler, ikinci yarıda yerini Nico Paz'a bıraktı. Real Madrid karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Real Madrid, Milan'ın ilk yarıdaki sert takım savunması karşısında top yapmakta güçlük çekti. İlk yarıda oyunu yönlendiren isimler ise Arda Güler, Luka Modric ve Brahim Diaz oldu.

Öte yandan Defensa Cental'in haberine göre maçta ilginç bir an yaşandı. Arda Güler'in, şut atmamasını gözden kaçırmayan Luka Modric, maçın ortasında devreye girdi ve Güler'i uyardı.

Haberde yer alan detaya göre; fırsat gelmesine rağmen şut denemeyen Güler'i Modric "Bunu yapma! Şansın varken uzaktan denemekten korkma. Harika vuruşundan yararlan" dedi.

BUNU YAPMA
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Öte yandan Carlo Ancelotti, Milan ile oynanan hazırlık maçının ardından milli yıldız Arda Güler hakkında dikkat çekici sözler sarf etti. İtalyan teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler tatilde çok iyi çalıştı. Daha güçlü, daha dirençli ve aynı kalitede geldi. Arda gelecekte orta sahada oynarsa tarihin en iyilerinden biri olabilir. Onun için en iyi pozisyon 10 numara ya da biraz orta sağ, solda oynamak onun için iyi değil çünkü sol ayaklı ve sağda daha fazla şut fırsatı bulabilir. Arda için önemli bir sezon olacak, daha büyük bir rolü olacak."

TAKIMA YÖN VERDİLER

Genç yıldızın takım arkadaşı Lucas Vazquez ise "Arda geçen sezonu çok güçlü bir şekilde tamamladı ve harika bir Euro geçirdi. Arda'nın büyük bir potansiyeli, harika bir tutumu ve öğrenme arzusu var ve bu da sahada kendini gösteriyor. Bu sezon ondan kesinlikle harika anlar göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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