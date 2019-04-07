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Seçim 2019 Sayfası

Modada tercih zenginliği yine önde

Dünya modasında öne çıkan tüm detayları yakın takibe alan Türk şirketleri, kadın ve erkek müşterilerinin şıklığı için adeta birbiriyle yarışıyor.

07 Nisan 2019 Pazar 12:12
Modada tercih zenginliği yine önde

2019 İlkbahar/Yaz döneminde etkisini zengin model alternatifleriyle göstermeye çalışan markalar, koleksiyonlarını bir bir görücüye çıkarıyor. Bu yıl bazı firmalar renkleri, bazıları ise tasarımları öne çıkarıyor. Farklı model alternatifleriyle öne çıkarılan sezon kıyafetlerinde rahatlık ise ön plana çıkıyor.

Nefes alan kumaşlar, konforlu tasarımlar

Moda severlere farklı sunumlar yaparak beğeni toplayan Pierre Cardin, 2019 ilkbahar – yaz sezonunda da yeni hikâyelerin adresi olacak. Moda diliyle yeşilin her tonunu içinde barındıran el değmemiş bir tabiattan bembeyaz kumsallara, ıssız ve beyaz kumsallardan mavi derinliklere uzanan bir doğaya dönüş hikâyesini müşterileriyle paylaşacak olan markanın giyim tarzlarına da yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Hanımlar için duygusal renkler

Modern yaşamın getirmiş olduğu sınırsız imkânlar içindeki karmaşıklık ve sınırlılık hissi, tüm dünyada yeni bir akımın doğmasına sebep oluyor. Gerçek hayatı doğa ile iç içe yaşayarak deneyimlemek isteyen günümüz insanı, kentsel yaşam tarzının tekdüzeliğinden sıyrılıp kendini tabiatın güvenli ve kollarına bırakıyor. Pierre Cardin 2019 ilkbahar yaz koleksiyonu, ilhamını da bu yeni akımdan alıyor. Koleksiyonun tamamında doğanın özgür ruhu yansıtılırken, özellikle kadın koleksiyonunda nefes alan kumaşlarıyla konforu artıran tasarımlar öne çıkarılıyor. Doğal ve duygusal renklerle tasarlanan rafine parçalar, zarif dokunuşları ile hanımefendilere farklı bir stil sunuyor.

Erkekler için sadelik

Pierre Cardin erkek koleksiyonunda bitmemiş efektli tişörtler, üzerinde çok fazla işlem yapılmadan kendi dokusu ve rengiyle öne çıkan parçalar; mükemmeliyetçilik yerine tercih edilen doğal düzenin uzantılarını yansıtıyor. Sadelik ve rahatlığın ön planda tutulduğu koleksiyonda, ekosistemden ilham alan çağdaş tasarım grafikleri, emprime baskılı tişört ve gömleklerle yazın enerjisini sergiliyor. 2019 ilkbahar-yaz koleksiyonunun öne çıkan parçalarından tatil gömlekleri hafif kumaşları ve soluk alan yapısıyla dikkat çekerken, tropik bitkilerin yansıması niteliğindeki tasarımlar, apaş yaka özelliğiyle birleşerek modern ve doğal hayatın kesiştiği noktada Pierre Cardin erkeğinin sezon şıklığına damga vuruyor.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 12:12
  1. 2019 İlkbahar/Yaz dönemi
  2. sezon kıyafetleri
  3. Moda severler
  4. Pierre Cardin
  5. Modern yaşam
  6. Pierre Cardin 2019 ilkbahar yaz koleksiyonu
  7. Pierre Cardin erkek koleksiyonu

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