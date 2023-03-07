Mobilya ihracatçıları 18 ülkede çalışmalarını hızlandırıyor

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, dünya ticaretinde söz sahibi olmak için faaliyetlerini sürdürdüklerini aktardı.

2023’e çok süratli başladıklarını kaydeden Özkan, “Bu yıl özellikle hedefimizde ABD, Avustralya, Çin ve Güney Kore var. Uzak ülkeler Stratejisi’ni kararlılıkla uygulayacağız. Strateji kapsamında 18 ülkede faaliyet göstereceğiz ancak bu 4 ülkeye ayrı bir yoğunlaşacağız. Amacımız bu pazarlarda sektörümüzün güç kazanmasını sağlayarak ihracat rakamlarımızı artırmak. Bunun için yola çıktık” dedi.

İlk etkinlik gerçekleştirildi

Özkan, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında New York’ta düzenlenen genel nitelikli ticaret heyeti etkinliğine katılım gösterdiklerini bildirdi. Etkinliğin ilgi gördüğünü anlatan Özkan, “İhracattan en büyük payı komşu ülkelerimizden alıyoruz ancak bakanlığımızın hazırladığı stratejiyle artık uzak ülkelerden de önemli bir pay almak istiyoruz. Bu noktada ABD de yakından takip ettiğimiz büyük bir pazar. Hem burada hem de diğer ülkelerde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle ihracat rakamlarımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.