Mobilya devi konkordato talep etti

1975 yılında kurulan, Türkiye genelinde 300 bayide satışı olan ve 22 ülkeye ihracat yapan Boldera Mobilya Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurarak konkordato talep etti. Mahkeme, talebi karara bağlamak için 10 Temmuz tarihinden itibaren 3 aylık süre vererek şirkete 3 kişilik geçici konkordato komiser heyeti atadı. Komiser heyetinde mali müşavir Melih Orçan, hukukçu Gökhan Şahan ve işletmeci Veli Akel bulunuyor. Konkordato talebi ile ilgili karar 30 Eylül'da verilecek.

İşçiler endişeli

Boldera'nın Kayseri'deki fabrikasında Temmuz ayında 200 işçinin işine son verileceği söylentisi çıkmıştı. Boldera'da yaşanan süreci işçiler, "Kapanırsa 200'ün üzerinde kişi işsiz kalacak. Kapanacağı konuşuluyor. İflas gerçekten mi, yoksa patronun aldatmacası mı bilemiyoruz. Ama durum kötü" ifadelerini kullanmıştı.