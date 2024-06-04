  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul’da yine çile! Metroman dediler ‘Ray’man’ çıktı

AK Parti kulislerinden sızdı! İşçiye ve emekliye kötü haber

Depreme bile gerek kalmadan bin 556 bina her an çökebilir!

Dünyadaki altın rezervinin tamamına yakını oradaymış! Çıkarmak imkansız ama çalışmalar başlıyor

Yeni harita yayımlandı! Bu illerde sıcaklık 40 dereceyi aşacak!

5 aylık fark kesinleşti! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç TL olacak?

Türkiye de çalışmalara başlamıştı! Sır gibi saklanan 6. nesil uçağın görüntüleri yayınlandı

Hizbullah İsrail'i vurdu! Birçok noktada yangın çıktı

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir zam bir de indirim geliyor

4 yılda bir barınağı yapamadı! Mansur Yavaş’tan 45 milyon liralık skandal
Ekonomi Mobilya devi iflasın eşiğinde! Kötü haber verildi, sadece 90 gün vakitleri var
Ekonomi

Mobilya devi iflasın eşiğinde! Kötü haber verildi, sadece 90 gün vakitleri var

Yeniakit Publisher
2024-06-04 12:59:00 -
Mobilya devi iflasın eşiğinde! Kötü haber verildi, sadece 90 gün vakitleri var

Bursa'nın ünlü mobilya firmalarından birisi olan UNGAN Mobilya konkordato ilan etti.

2024 yılında UNGAN Mobilya, konkordato sürecine girdi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 18 Eylül 2024'te duruşma yapacak. Davacılar arasında Metin Ungan ve Mohamed Almohamed bulunuyor...

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato davasında yeni bir karar aldı. UNGAN Mobilya, konkordato sürecine girdi. Duruşma 18 Eylül 2024'te yapılacak.

Duruşma tarihi belli oldu

Mahkeme, UNGAN Mobilya Sanayi ve Ticaret Limidet Şirketi ile ilgili konkordato davasında önemli bir adım attı. Duruşma, 18 Eylül 2024 günü saat 15:08’de gerçekleşecek. İtirazlar, duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirilecek.

Taraflar kimler?

Davacılar arasında UNGAN Mobilya'nın yanı sıra Metin Ungan ve Mohamed Almohamed yer alıyor. Vergi numaraları sırasıyla 8920321976, 25939413332 ve 18320973058 olarak belirtildi.

Resmi ilan yayımlandı

Resmi ilan, 4 Haziran 2024 tarihinde yayınlandı. İlanda, davanın esas numarası 2023/689 olarak geçiyor. İlgili kişiler, duruşmada hazır bulunabilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Togg'un rakibi iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı
Togg'un rakibi iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı

Ekonomi

Togg'un rakibi iflas ediyor! Ne yaptılarsa olmadı

İflasa sürükleniyorlardı! Türkiye'deki 9 AVM'yi satın almak için harekete geçtiler
İflasa sürükleniyorlardı! Türkiye'deki 9 AVM'yi satın almak için harekete geçtiler

Kobi

İflasa sürükleniyorlardı! Türkiye'deki 9 AVM'yi satın almak için harekete geçtiler

Beyaz eşya fabrikası kuran Türkiye'nin en zengin adamı böyle iflas etti!
Beyaz eşya fabrikası kuran Türkiye'nin en zengin adamı böyle iflas etti!

Ekonomi

Beyaz eşya fabrikası kuran Türkiye'nin en zengin adamı böyle iflas etti!

Türkiye'ye on binlerce insanı getiriyorlardı! İflas ettiler
Türkiye'ye on binlerce insanı getiriyorlardı! İflas ettiler

Ekonomi

Türkiye'ye on binlerce insanı getiriyorlardı! İflas ettiler

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23