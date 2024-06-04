Mobilya devi iflasın eşiğinde! Kötü haber verildi, sadece 90 gün vakitleri var

2024 yılında UNGAN Mobilya, konkordato sürecine girdi. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 18 Eylül 2024'te duruşma yapacak. Davacılar arasında Metin Ungan ve Mohamed Almohamed bulunuyor...

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato davasında yeni bir karar aldı. UNGAN Mobilya, konkordato sürecine girdi. Duruşma 18 Eylül 2024'te yapılacak.

Duruşma tarihi belli oldu

Mahkeme, UNGAN Mobilya Sanayi ve Ticaret Limidet Şirketi ile ilgili konkordato davasında önemli bir adım attı. Duruşma, 18 Eylül 2024 günü saat 15:08’de gerçekleşecek. İtirazlar, duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirilecek.

Taraflar kimler?

Davacılar arasında UNGAN Mobilya'nın yanı sıra Metin Ungan ve Mohamed Almohamed yer alıyor. Vergi numaraları sırasıyla 8920321976, 25939413332 ve 18320973058 olarak belirtildi.

Resmi ilan yayımlandı

Resmi ilan, 4 Haziran 2024 tarihinde yayınlandı. İlanda, davanın esas numarası 2023/689 olarak geçiyor. İlgili kişiler, duruşmada hazır bulunabilecek.

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