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Spor MKE Ankaragücü'nde iki kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

MKE Ankaragücü'nde iki kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:25:02 -
MKE Ankaragücü'nde iki kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı


ANKARA (AA) - Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde biri futbolcu olmak üzere iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin testlere devam edildiği belirtilerek, "Koronavirüs semptomları gösteren bir futbolcu ve bir sağlık personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

MKE Ankaragücü'nde hafta içinde dört futbolcu, bir teknik heyet personeli ve iki sağlık çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.


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