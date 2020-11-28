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Spor MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 16:22:53 -
MKE Ankaragücü, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmana sarı-lacivertliler ısınma hareketleri ile başladı.

Trabzonspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular taktik ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı.

Başkent ekibinde sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil antrenmana katılmadı.

MKE Ankaragücü, yarın yapacağı izinin ardından hazırlıklarına pazartesi devam edecek.

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