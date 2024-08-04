MİT'ten tarihi takas operasyonu! İşte nefes kesen operasyonun ayrıntıları

Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, MİT'in gerçekleştirdiği uluslararası takas operasyonunun önemini vurguladı. Çelik, 7 ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişiminin Soğuk Savaş döneminden bu yana en kapsamlı operasyon olduğunu belirtti. MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ekibinin başarısını öven Çelik, Türkiye'nin uluslararası algısının güçlendiğini söyledi. Çelik, bu operasyonun Türkiye'nin itibarını artırdığını ifade ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Gündem çok yoğun ve sıkışık olduğu için çok önemli bir gelişme yeterince fark edilemedi diye düşünüyorum. Türkiye’nin uluslararası düzeydeki algısı ve itibarı açısından kritik bir olay yaşandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara’da yedi ayrı ülkenin (ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus) cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren bir takas operasyonu gerçekleştirdi. MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın ve ekibi uzun görüşme ve çalışmalar sonucunda oldukça karmaşık ve detaylı operasyonu başarıyla tamamladı. Uluslararası ölçekte ses getiren olay Soğuk Savaş döneminden bu yana hayata geçirilen en kapsamlı değişim oldu. (...) Sürecin birçok dikkat çekici yönü bulunuyor. Hiç kuşkusuz bu sürecin başarıyla tamamlanması Türkiye için büyük bir başarıdır. (...)"



ÖNE ÇIKAN VİDEO