Mitsubishi Electric patent rekoru kırdı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, geçen yıl uluslararası patent başvurularında dünya ikincisi olurken, Japon şirketleri arasında 1'inci oldu.



Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) 2019 yılı uluslararası patent başvuruları sıralaması açıklandı. Buna göre, Mitsubishi Electric, geçen yıl toplam 2 bin 661 patent başvurusu yaparak dünyada ikinci, Japon şirketleri arasında ise birinci oldu.

İş faaliyetlerindeki globalleşme stratejisi doğrultusunda çok sayıda uluslararası patent başvurusu yapan Mitsubishi Electric, böylece beş yıl üst üste Japon şirketleri arasında zirvede yer alma başarısını gösterdi. Şirket, ayrıca geçen altı yılda arka arkaya küresel ilk 10 şirket arasında yer alma başarısını da göstermiş oldu.



Bir asra yaklaşan köklü inovasyon mirasını, hizmet verdiği tüm sektörlerde pazarın ve kullanıcıların ihtiyaçlarını doğru analiz etme yetisiyle birleştiren firma, son yıllarda patent başvurularını ağırlıklı olarak nesnelerin interneti ve yapay zeka destekli çözümler alanında gerçekleştiriyor.

Yürüttüğü küresel fikri mülkiyet çalışmaları ve uluslararası standart stratejileri kapsamında patent başvurularını artırmayı planlayan Mitsubishi Electric, böylelikle rekabet üstünlüğünü güçlendirmeyi ve faaliyet gösterdiği sektörlerdeki pazar payını artırmayı hedefliyor.