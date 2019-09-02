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Mitokondri nakli nedir? Yumurta nakli caiz midir?

Mitokondri nakli nedir? Mitokondri nakli tüp bebek tedavisi nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen aileler tıpta yaşanan gelişmeler sayesinde son yıllarda çeşitli yöntemlerle bebek sahibi olabiliyorlar. Mitokondri nakli ile uygulanan tüp bebek tedavisi de bunlardan birisi. Peki Mitokondri nakli nedir? Yumurta nakli caiz midir?

02 Eylül 2019 Pazartesi 17:35
Mitokondri nakli nedir? Yumurta nakli caiz midir?

Mitokondri nakli nedir? Mitokondri nakli tüp bebek tedavisi nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen aileler tıpta yaşanan gelişmeler sayesinde son yıllarda çeşitli yöntemlerle bebek sahibi olabiliyorlar. Mitokondri nakli ile uygulanan tüp bebek tedavisi de bunlardan birisi. Peki Mitokondri nakli nedir? Yumurta nakli caiz midir?

Mitokondri nakli nedir?

Mitokondri, hücre organellerinden biridir. Yunanca mitos ve khondrion sözcüklerinden türetilmiştir. Boyları 0,2-5 mikron arasında değişir. Şekilleri ise ovalden çubuğa kadar değişkenlik göstermektedir. Bazı hücreler tek bir büyük mitokondri içerebilse de mitokondriler hücrelerde çoğunlukla fazla sayılardadır. Mitokondriler kalıtımsal olarak yavruya annesinden geçer, babadan gelen spermlerin bu konuda yavruya katkısı yoktur.

Mitokondri nakli önce kök hücrede mitokondri izole etmeyi başaran bir işlemdir. Yani vücuttaki yaşlanmayan hücreler alınarak kadının yumurtalarına naklediliyor. Mitokondri nakli için öncelikle kapalı ameliyat yöntemi ile 5 milimetrelik doku alınıyor ve ardından özel bir işlemle bu dokudan öncü hücreler ayrıştırılıyor. Öncü hücrelerin en önemli özelliği ise DNA hasarını onarabiliyor olmaları.

Mitokondri nakli (Yumurta nakli) caiz midir?

Tüp bebek yapılabilmesi için çiftlerin nikâhlı olması şarttır. Bu yolla çocuk sahibi olabilmek için üç unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. Bunlar sperm, yumurta ve rahimdir. Bunların her üçü de birbiriyle evli çifte ait olursa tüpte aşılama yoluyla çocuk sahibi olmakta şer’an bir sakınca yoktur. Bu, normal aşılanma yoluyla çocuk sahibi olamayan karı kocaya uygulanan bir tedavi mahiyetindedir. Karısının yumurtasını, tabii yerinde iken kocasının spermiyle aşılamakla, yumurtayı alıp tüpte aşılamak, sonra rahme yerleştirmek arasında bir fark yoktur; yeter ki bütün bu işlemler zarurete yani başka türlü çocuk sahibi olmanın mümkün bulunmadığı vakıasına dayanmış olsun!

Tüp bebek uygulaması, yukarıdaki şekillerin dışına çıkıldığı ve araya yabancı unsur sokulduğu yani sperm, yumurta ve rahimden biri, karı koca dışında bir başka şahsa ait olduğu takdirde, caiz değildir. Çünkü meşru bir çocuğun gerek sperm ve yumurta, gerekse rahim bakımından karı-kocaya ait olmasında İslam dini bakımından zaruret vardır.

Başka kadının yumurtası veya kocası dışında yabancı bir erkekten alınan sperm ile bir kadının gebeliğinin sağlanmasının ise, insanlık duygularını rencide etmesi ve zina unsurlarını taşıması sebebiyle caiz değildir.

Yumurta nakli yapıldığı takdirde de, o yumurta, yumurta sahibi kadınla nikâhlı olmayan bir erkeğin spermi ile birleştirilmektedir. Kan ve diğer organ nakillerinde, çocuğun oluşumuna katkı bakımından etki yok sayılacak kadar azdır. Rahim kiralama, sperm ve yumurta alma örneklerinde ise çocuğun oluşumuna doğrudan katkı vardır. İslâm bir çocuğun sahîh nesepli olabilmesi için, aralarında geçerli evlilik bağı bulunan bir çiftten olmasını, kadının -kocası ölse veya boşansa bile- bir başkasıyla evlenmeden çocuğunu doğurmasını şart koşmuştur. Sperm, yumurta ve rahim kiralama, alma yöntemleri bu şartlara aykırıdır ve câiz değildir.

Yumurtalık ve er bezi de, nakledildiği kişide genetik şifreyi taşımaya devam ettiğinden erbezi ve yumurtalık gibi üreme bezlerinin nakli haramdır.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 17:35
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