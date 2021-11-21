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Gündem Mitingleri karıştıran İYİ Partili Çıray sosyal medyada gündem oldu
Gündem

Mitingleri karıştıran İYİ Partili Çıray sosyal medyada gündem oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Denizli'de 29 Ekim Meydanı'nda düzenlediği mitingi bir başkasıyla karıştırınca İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 03:53:00 -
Mitingleri karıştıran İYİ Partili Çıray sosyal medyada gündem oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Denizli’de 29 Ekim Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise mitingle ilgili paylaşım yaparken 2018 Haziran'ında Kocaeli'de yapılan mitingde çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Çıray, paylaşımında "Siz meydanları artarak doldurun, Meral Akşener sandığı getirir. Teşekkürler Denizli." ifadelerini kullandı.

Çıray'ın paylaştığı fotoğrafı İYİ Parti Urla İlçe Başkanlığı'nın "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in bugünkü Kocaeli mitingi. Hınca hınç dolu bir miting. Dip dalgası kendini göstermeye başladı" notuyla üç yıl önce paylaştığı görüldü.

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