MİT'in Suriye'deki operasyonu, Doğu Perinçek'i kahretti! 53 kişinin katilini savundu

yeniakit.com.tr - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında düzenlenen bombalı saldırının faili olan terörist Yusuf Nazik'in, MİT'in yurt dışı operasyonuyla Türkiye'ye getirilmesinin yankıları, tüm dünyada sürerken, dev operasyon, Aydınlık Gazetesi sahibi Doğu Perinçek'i rahatsız etti.

Perinçek'in başında olduğu gazete, bugünkü baskının ilk sayfasına, 'Bu düzen tutmaz!' başlıklı bir haberle, Türkiye'nin karşısında yer aldığını belli etti. Haberde MİT tarafından yapılan bu operasyon, Şam düşmanı tutumunu ivmelendirecek bir hareket olarak değerlendirildi.

SIK SIK KATİL ESED'İ ZİYARETE GİDİYORLAR

Aydınlık Gazetesi ile birlikte aynı zamanda Vatan Partisi'nin de başında olan Doğu Perinçek, parti yetkilileriyle beraber sık sık Suriye'nin başkenti Şam'a giderek, katil Esed ve kurmaylarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Ayrıca Perinçek her fırsatta da Türkiye'nin Suriye konusunda Esed rejimini muhatap alması gerektiğini belirtiyor.

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