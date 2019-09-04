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MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 23:18
MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ile MİT tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan örgütün sözde "Erzurum Eyaleti Kızılağaç Gücü" sorumlusu "Agit Çektar" kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 23:18
  1. Erzurum
  2. Harun Başlık
  3. MİT
  4. Jandarma
  5. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
  6. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı

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