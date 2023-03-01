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Gündem MİT ve emniyetin düzenlediği operasyonda DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı
Gündem

MİT ve emniyetin düzenlediği operasyonda DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 09:25:00 -
MİT ve emniyetin düzenlediği operasyonda DEAŞ’ın kilit ismi İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı.
Güvenlik ve istihbarat kaynaklarına dayanan bilgilere göre, radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalarda, örgütte üst düzey görevlerde bulunduğu belirtilen ve DEAŞ saflarında 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da sözde ‘kadılık’ görevi yürüten “Abu Huzeyfe” kod adlı Tunus uyruklu Mourad Boudhıafı/Bcdhiafi adlı 36 yaşındaki teröristin İstanbul’a geldiği istihbaratı elde edildi.
Suriye’den itibaren MİT'in sahadaki istihbarat unsurları tarafından sıkı takibe alınan Tunuslu teröristin İstanbul’da gizlendiği yer ve irtibat kurduğu kişiler tek tek belirlendi. Elde edilen tüm bilgi ve belgeler MİT tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekiplerine aktarıldı. Alınan istihbaratı değerlendiren TEM ekipleri, 24 Şubat’ta Tunuslu teröristin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Baskında, Suriye’de DEAŞ saflarında kilit rol oynayan ve örgüt içerisinde 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da sözde ‘kadılık‘ görevi yürüten, örgütte üst düzey görevlerde bulunan ‘Abu Huzeyfe’ kod Tunus kökenli Mourad Boudhıafı/Bcdhiafi‘yi yakalayarak gözaltına aldı. Örgütün Suriye kolunu yönetenlerle irtibatı devam edebin 1987 doğumlu hücre sorumlusu, Terörle Mücadele Şubesinde çok yönlü olarak sorguya alındı, Suriye ve Türkiye’deki irtibatları deşifre edildi. Yapılan sorgunun ardından Tunus kökenli terörist, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. DEAŞ’lı terörist çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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