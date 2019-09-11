MİT tırları davası gerekçeli kararı tamamlandı

MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar tamamlandı. Kararda, tırların durdurulmasının direkt olarak hükümeti ve MİT’i hedef aldığı, FETÖ’nün planlı bir örgütsel organizasyon olduğu belirtildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk derece mahkeme sıfatıyla baktığı ve 54 sanığın yargılandığı MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararı tamamlandı. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından açıklanan gerekçede, MİT tırlarının durdurulmasının direkt olarak hükümeti ve MİT’i hedef aldığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) planlı bir örgütsel organizasyon olduğu vurgulanarak, FETÖ’nün hükümetin uluslararası arenada zor duruma düşmesi için Suriye faaliyetlerini deşifre etme kararı aldığı kaydedildi. Ayrıca Suriye’de yaşanan olaylar sebebiyle meşru savunma durumunda kalan devletin orantılı ve önleyici tedbirleri alma hakkına sahip olduğu aktarılarak, "Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez" ifadelerine yer verildi.