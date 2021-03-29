MİT mensubu nasıl olunur? MİT iş başvurusu şartları

MİT başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir? MİT personel alımı konusunda en çok merak edilen detaylar haberimizde...

MİT mensubu nasıl olunur?

Milli İstihbarat teşkilatı personeli olmak için bazı şartlar gereklidir. Personel alımları istihbarat uzmanı, dil uzmanı ve mühendis branşlarında yapılmakta, şartları sağlamanız halinde bu branşlardan birine başvurmanız beklenmektedir. Ancak bu branşlardan herhangi biri için gerekli şartları sağlamamakla birlikte belirli bir alanda bilgi, beceri, yetenek veya tecrübe sahibi olduğunuzu düşünüyorsanız, özgeçmiş formunu doldurarak genel başvuru yapabilirsiniz.

MİT iş başvurusu şartları

Genel başvuru yapabilmek için aşağıdaki temel şartları sağlamanız gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

En az üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının birinden ön lisans mezunu olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır).

Çifte vatandaşlar MİT'e başvuru yapabilir mi?

Birden fazla vatandaşlığa sahip olmak başvuruya engel teşkil etmez.

Bayanlar MİT personeli olabilir mi?

Bayanların MİT'te görev yapmalarına engel bir husus bulunmamaktadır. Halen, Teşkilatımızın yönetim kademeleri de dahil olmak üzere birçok kademe ve görevde bayanlar yer almaktadır.

Bayan memur alımı, Teşkilatımızın hizmet ihtiyaçları esas alınarak belirlenmektedir.

Askerlik görevi tecilli olanlar MİT'e başvurabilir mi?

MİT ihtiyaçları çerçevesinde, bazı hizmet alanlarında askerlikten tecilli personel de istihdam edilebilir.

MİT PERSONEL BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN