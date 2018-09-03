Misyonerlerin hamisi panikledi

YAVUZ SELİM / İSTANBUL

Gazetemizin Güneydoğu Anadolu’da yürütülen misyonerlik çalışmalarını deşifre ettiği haberlerin yankısı sürüyor. Müslüman Kürtleri İslam’dan koparmak için yürütülen sinsi çalışmaların merkezinde yer alan World Associates Georgia Tacco isimli sözde hayır kuruluşunun misyonerlik faaliyetlerine bizzat katıldığı ve maddi katkıda bulunduğu gündeme gelen Kanadalı işadamı Kenneth Bradley, hedef gösterildiğini öne sürerek “hiçbir terör örgütü ile ilişiğinin bulunmadığını” savundu.

ESAS İDDİALAR CEVAPSIZ BIRAKILDI

Akit’in 11 Ağustos’taki “Müslüman Kürtler misyoner kıskacında”, 12 Ağustos’taki “Misyonerler gücünü HDP’den alıyor”, 13 Ağustos’taki “Misyonerlere suç duyurusu sümenaltı edildi” başlıklı haberlerinden rahatsız olan bilişim firması Prolink’in Genel Müdürü Kenneth Peter Bradley, tekzip amaçlı açıklamasında, haberlerimizde yer alan misyonerlik faaliyetlerine ilişkin hiçbir cevabî cümleye yer verilmedi. World Associates Georgia Tacco/Uluslararası Kilise oluşumunun genel merkezindeki bilgisayarların Prolink firmasından gönderildiği iddiasının da Bradley’in açıklamasında cevapsız bırakılması dikkat çekti. Bradley, Akit’in misyoner çeteyi ifşa ettiği haberde şahsının hedef gösterildiğini ve “hiçbir terör örgütü, politik veya etnik organizasyonla ilişiğinin bulunmadığını” öne sürdü.

TELEFONLARI SUSMAMIŞ

Avukat aracılığıyla yapılan açıklamada, “Müvekkilimiz Kenneth Peter Bradley ve onun sahibi olduğu Prolink Mümessil A.Ş. hedef gösterilmek suretiyle gerçeğe aykırı ve hedef gösterir nitelikte haberler yapılmıştır. Müvekkillerin ad ve unvanlarının manşetten yer verilen asılsız yazılar ile müvekkiller bir taraftan İslam düşmanı, hükümet karşıtı olarak gösterilmeye, diğer taraftan ülke ve dünya gündeminde olan papaz Andrew Brunson, HDP ve terör örgütü PKK ile ilişkilendirilmeye çalışılarak, salt gündem yaratmak amacı ile müvekkillerin itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Bu asılsız yazılar, okuyucular, müvekkilin iş yaptığı kurum ve kuruluşlar üzerinde olumsuz etki meydana getirme amacını taşımaktadır” iddiaları savunuldu.

27 YILDIR TÜRKİYE’DE YAŞIYOR

Kanadalı Bradley’in 27 yıldır Türkiye’de yaşadığına vurgu yapılan açıklamada, Akit’in haberlerinin ardından Bradley’in telefonlarının hiç susmadığı ve müşterilerine, personeline ve tedarikçilerine karşı kendisini savunmak zorunda kaldığını ifade edildi. Yeniakit.com.tr adresinde yayınlanan ilgili haberlerdeki okuyucu yorumlarında tehdit edildiğini ve hedef gösterildiğini savunan Bradley’in, haberlerimize konu iddialara hiçbir şekilde değinmemesi ise gözden kaçmadı.

AVUKATI GEZİ ÇAPULCUSU

Ken Bradley’in Akit’e yönelik yazılı açıklamasını paylaşan avukatı Tuba Özyıldırım Zara’nın sicilinin de kabarık olduğu belirlendi. Tuba Özyıldırım Zara’nın “twitter.com/TubaOzyildirim” uzantılı sosyal medya adresi üzerinden Gezi kalkışması sürecinde “isyan” paylaşımları yaparak “Gezi Parkı alındı” tweeti attığı, “Geri çekilen polis önüne geleni yine dağıtıyor. Denize dökülmekten mi korkuyor ne? Çıkar üniformanı be adam, özür dile, katıl halka” ifadelerini paylaştığı tespit edildi. PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye övgüler düzdüğü belirlenen Bradley’in avukatı Özyıldırım’ın, PKK’nın paravanına dönüşen Cumartesi Anneleri’ne destek tweetleri attığı kaydedildi.

Sosyal medyada ve ulusal basına verdiği demeçlerde “Ken Bradley” ismini kullanan ve gazetemizde de bu isimle zikredilen Bradley, haberimize cevaben yaptığı açıklamada isminin “Kenneth Peter Bradley” olduğunu açıkladı.