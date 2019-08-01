Misyonerlerden 'evlilik' tuzağı

Türkiye’ye örtülü savaş açan karanlık odakları deşifre etmeye devam ediyoruz. Çeşitli kılıflar altında mantar gibi yayılan misyoner çetelerin kancayı yeniden İstanbul’a attığı, “bedavaevlilik” vaadiyle gençleri hedef aldığı belirlendi. İstihbarat örgütleri tarafından desteklenen ve ülkemizde ‘casusluk’ faaliyetlerinde bulunan misyonerlerin; hristiyan olmaları halinde evlilik çağına gelmiş gençlerin düğün ve ev masraflarını karşıladığı tespit edildi.

Hedef evlenemeyen gençler

Hak din olan İslam’ı bozmak isteyen, insanlık için yararlı olan-olmayan ayrımını ortadan kaldırmayı amaçlayan misyonerliğin tek amacı sadece dini yaymak olmadı. Dış görünüşü müsamaha şekeri ile kaplı olan ve emperyalist devletlerden finansal destek alan misyonerlerin hedefi hep ‘sömürgecilik’ faaliyetleri oldu. Özellikle inancı zayıf olan Müminleri hedef alan misyonerler, evlenme çağına gelmiş gençleri birtakım ‘cazip’ vaatlerle ağına düşürmeye çalışıyor. “Aile” kılıfıyla ilgi toplamaya çalışan Haçlı misyonerler, maddi imkansızlıklardan dolayı evlenemeyen gençlerin evlilik öncesinde desteklenmesi için sinsi bir faaliyet yürütüyor.

Hristiyan ol, düğün bedeva!

“Evlilikprojesi” adı altında yüzlerce broşür bastıran Ortaköy Meryem Ana Ermeni Kilisesi’nin evliliğin maliyeti üzerinden zihinleri bulandırması dikkat çekiyor. Maddi durumu yetersiz olan gençleri kıskacına almak isteyen haçlı misyonerler; gelin ve damadın düğün, nişan parası, beyaz eşya giderleri, tatil ve balayı gibi harcamalarını karşılama sözü veriyor. Dünyaevine giren çiftler için kesenin ağzını sonuna kadar açan misyoner çeteler, kirli tuzaktan faydalanmak isteyenlere “Hristiyanlığıbenimseyin” koşulunu öne sürüyor.

Musluğu açtılar

Ortaköy Meryem Ana Ermeni Kilisesi Vakfı’nın broşüründe şu ifadeler yer alıyor:

“Ekonomik zorluklardan dolayı evlenemeyen genç çiftlerimizi evlilik aşamasında omuzlarındaki maddi yükü biraz olsun hafifletmek için yeni bir proje başlattık. Evlilik Projesi adı altında uygulanmakta olan bu uygulama maddi zorluk yaşayan iki taraflı Hristiyan olması şartı ile çiftlerimizin büyük beyaz eşyalarının tümünü, salon ve yatak odası takımlarını, düğün aşamasında Ortaköy Kilisesinde tören şartı ile patrikhane-kilise masraflarını ve evlilik sonrasında ise iki gece otelde balayı konaklamalarını sağlamayı içermektedir.”

Müslüman gençleri İslam’dan koparmak isteyen Ermeni Kilisesi’nin yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

“İlerde doğacak çocuklarının da vaftiz aşamasında, gerekli olan patrikhane-kilise masraflarını karşılayıp çiftlerimizin her zaman arkasında olacaktır. Amacımız, yuva kurmayı amaçlayan çiftlerimizin evliliklerini ertelemek zorunda kalmadan hazırlık süreçlerini hızlandırıp zaman kaybettirmeden evlenmelerini sağlamaktır.”