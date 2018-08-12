Misyonerler gücünü HDP’den alıyor

Türkiye’de ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu ortaya çıkan papaz Brunson’ın Güneydoğu uzantılarını deşifre eden Gazetemiz Akit, Hristiyan çetenin HDP ile olan bağlantılarını da ortaya çıkarıyor. World Associates Georgia Tacco isimli sözde hayır kuruluşunun Van, Ağrı ve çevre illerde yürüttüğü misyonerlik çalışmasında HDP/PKK’dan para desteği aldığı öğrenildi. Akit’in istihbarat birimlerinden edindiği bilgilere göre; işadamı Ken Bradley, Güney Koreli Eshter Lee ve papaz kocası Muharrem Kavak’ın başını çektiği misyoner çete Van’da yürüttüğü sinsi çalışmalarda kayyım öncesi HDP’li Van Büyükşehir Belediyesi’nden fonlandı. Karanlık örgütün elebaşları Lee ve Kavak’ın, HDP’li başkan Bekir Kaya ile belediye binasında sık sık görüştükleri belirlendi. Van Belediyesi’nin çiftliğe çevirdiği öğrenilen misyoner grubun, Bekir Kaya’nın görevi süresince belediye kaynaklarından nemalandığı kaydedildi.

HEM PARA HEM İNSAN KAYNAĞI

Van’daki misyonerlik çalışmalarını belediye desteğiyle yürüten Eshter Lee ve Muharrem Kavak ikilisinin, belediyenin düzenlediği kurslarda da aktif görevler aldığı bildirildi. Lee ile Kavak’ın, Van Belediyesi himayesinde gerçekleştirilen sözde dil ve bilgisayar kurslarında bizzat istihdam edildikleri tespit edildi. Belediye tarafından misyoner gruba “hizmet bedeli” adı altında düzenli olarak ödeme yaptığı saptandı. Misyoner grubun bu yolla hem maddi güç sağladıkları hem de kiliseye adam devşirdikleri aktarıldı. Örgüt, belediye vasıtasıyla ağına düşürdüğü Kürt gençlere yönelik cumartesi günleri yaptığı toplantılarda yoğun şekilde HDP propagandası yaptığı da gelen bilgiler arasında.

KAYYIM PARA MUSLUĞUNU KESTİ

Para ve iş vaatleriyle Doğulu gençleri İslamiyet’ten koparan Eshter Lee ve kocası Muharrem Kavak’ın, Van Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından para kaynağının kesildiği ancak yurt dışından gelen fonlarla faaliyetlerine devam ettikleri öğrenildi. İşadamı Ken Bradley’in Prolink firmasından aktardığı paraların da Güney Kore kökenli oluşumun misyonerlik faaliyetlerini yürütebilmesini sağladığı bildirildi. Bradley’in yalnızca para ve teknik destek sağlamakla yetinmeyerek, misyonerlik amaçlı toplantılara bizzat katılım göstererek gençlere para ve kariyer vaatlerinde bulunduğu tespit edildi.